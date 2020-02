El comiat al manresà Josep Maria Aloy esdevé un homenatge a la narrativa juvenil

El manresà Josep Maria Aloy, amant de la literatura i una autoritat a Catalunya en narrativa juvenil, volia que el seu funeral fos un homenatge a la seva passió per les lletres. I així va ser. El comiat, que va tenir lloc ahir al nou tanatori de Mémora a la capital del Bages, va omplir la sala amb amics, desenes d'exalumnes seus del col·legi Badia Solé i coneguts, molts dels quals eren personalitats del món de la cultura i autoritats polítiques de la ciutat i la comarca.

Va ser un acte laic en què va intervenir la família; la diputada de JxCat a Madrid Laura Borràs, amiga d'Aloy; i el reconegut escriptor de narrativa juvenil Josep Vallverdú, a qui el manresà va dedicar-li bona part del seu treball com a crític i en va escriure la biografia.

La seva dona, Fina Tapias, va llegir els darrers rodolins escrits per Aloy amb humor i simpatia per a la família i que no va deixar llegir abans de la seva mort. Marc Aloy, un dels seus tres fills i futur alcalde de Manresa, va verbalitzar un emotiu discurs dedicat al seu pare en el qual va repassar la seva trajectòria. «Vas fer la pregunta que havíem evitat en els darrers mesos. 'Et sap greu que no hi sigui quan siguis alcalde?', No hi seràs físicament, però hi seràs. Ens has ensenyat a ser com som. I quan hi hagi problemes complexos rumiarem com ho hauries resolt tu», va dir. També va fer esment de les converses llargues i profundes que han tingut darrerament «sobre l'amor, la família i la por del que desconeixem».

Entre les personalitats que van assistir al funeral hi havia la consellera de Justícia, Ester Capella; i regidors del govern municipal, amb l'alcalde, Valentí Junyent, al capdavant. Al matí, abans de l'acte de comiat, es va desplaçar al tanatori el president del Parlament, Roger Torrent.

La seva passió com a crític de literatura infantil es va evidenciar a la cerimònia de comiat. En la taula que presidia la sala hi havia llibres de l'escriptor Vallverdú, pare literari del gos Rovelló, i un dibuix que el mateix autor ha fet del seu personatge plorant. També s'hi podia veure un llibre de Joana Raspall, que escrivia poesia per a infants i joves. Aloy va ser curador de la seva obra.

L'escriptor Josep Vallverdú, de 96 anys, també va tenir paraules, en vers, per a Aloy. Va començar afirmant que «no és habitual que el biògraf mori abans del biografiat». Borràs, visiblement emocionada, va llegir un poema de Joan Vinyoli titulat El silenci dels morts. Personal sanitari que ha estat al costat del crític literari també hi va intevenir. També hi va prendre part el filòleg i escriptor Jordi Estrada, i l'actriu Àngels Torrents va llegir els rodolins que Aloy va escriure per a la seva dona Fina Tapias, amb qui havia compartit la vida des de feia 33 anys.

La música va ser present al llarg de l'acte de comiat. Els pianistes Laia Masramon i David Martell van posar les notes musicals amb peces de Chopin, una versió en piano d' Un núvol blanc de Lluís Llach i La meva petita terra del manresà Manel Camp.

Pep Garcia, conductor de la cerimònia, va explicar una anècdota per il·lustrar la ironia que formava part del tarannà d'Aloy. «Se li caducava el DNI el 3 de febrer [i sabia que li quedava poc temps de vida] i el va voler renovar. Li van fer l'empremta a domicili. Un dia es va fer les fotos i ens va fer riure a tots. El nou DNI va arribar dimarts i va dir 'ara ja em deixaran passar'», va recordar, i va afegir: «Fins al final ha estat lúcid, i deia que marxava feliç, tranquil i en pau».