«Hache» torna a l'Anònima, ahir amb Marc Martínez i Adrian Grösser en el rodatge

Si el primer dia de rodatge de la segona temporada d' Hache a Manresa començava amb un casament a l'església del Carme (el 14 de gener), el segon, ahir, va tenir com a epicentre l'Anònima. L'antiga fàbrica ja va ser durant la primera temporada el centre d'operacions de l'equip artístic i tècnic i va convertir un dels seus espais en el gimnàs d'Arístides, l'exboxejador que treballava per a Malpica (Javier Rey) i que interpreta Marc Martínez. Ahir, el català va ser un dels actors que van participar en el rodatge a la capital del Bages, amb Adrian Grösser ( Merlí). La filmació es va desenvolupar, majoritàriament, a l'interior del recinte fabril. Fins a Manresa es va desplaçar un equip format per una vuitantena de persones, entre personal tècnic, artístic i extres. Ahir, la direcció del rodatge la va portar Fernando Trullols, que, amb Jorge Torregrossa, es reparteixen la filmació d'aquesta producció de Weekend Studio per a la plataforma Netflix. La setmana que ve l'equip tornarà a Manresa per continuar el rodatge dels sis capítols que situen la protagonista (Adriana Ugarte) com a hereva de l'organització criminal que liderava Malpica.