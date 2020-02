La Mostra busca nens i nenes de 8 a 12 anys per participar en un espectacle

La Mostra d'Igualada ha fet una crida a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys que vulguin participar a l'espectacle Labranza Kids de la companyia de dansa Colectivo Lamajara. La peça es representarà el dissabte 28 de març a les 11.30 h i 16.30 h, al pati de l'Escola Ateneu Igualadí, en el marc de la 31a fira d'espectacles infantils i juvenils que se celebrarà del 26 al 29 de març. A través d'aquesta experiència col·lectiva els participants podran viure en primera persona com es du a terme una creació dalt de l'escenari i com treballen els coreògrafs i els ballarins.

Per preparar la intervenció a l'espectacle, els nens i nenes rebran una formació de 10 hores durant la mateixa setmana de La Mostra. El taller (gratuït) requereix molt poc treball tècnic i s'adapta fàcilment a les possibilitats de cadascú. L'impartiran ballarins professionals i es farà de dimarts 24 a divendres 27 de març de 17.30 a 20 h. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 28 de febrer amb un correu electrònic a voluntaris@mostraigualada.cat indicant el nom i cognoms del participant, l'edat i un telèfon de contacte. Les places són limitades i s'atendran per ordre d'arribada.

Labranza Kids és una proposta pensada per a infants de 6 a 12 i de 13 a 16 anys que utilitza la figura del pagès i l'artista per identificar les semblances en els dos camps i veure com aquestes conviuen. El Colectivo Lamajara aborda aquesta versió del seu anterior muntatge Labranza amb una visió contemporània i conceptual de la relació existent entre home (camp) i ballarí (cos).