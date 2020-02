La Mulata presenta el videoclip «Caçadors de bolets»

Caçadors de bolets és una de les cançons més escoltades de l'últim disc «Tròpic del Mediterrani», publicat fa tan sols uns mesos. La banda llatinocatalana emmarca la cançó en una trobada d'amics al més pur estil mediterràniament, on una truita condimentada amb bolets especials converteix la bucòlica trobada en alguna cosa més que un sol radiant i uns quants somriures. La filmació ha comptat amb actrius i un important equip de rodatge, i ha esdevingut la producció més elaborada fins el moment per part del grup.

L'onírica història va acompanyada de la característica marenga ballable de La Mulata, mescla de patrons rítmics propis del merengue, la salsa i altres ritmes llatins.

Amb aquest videoclip, la banda llatinocatalana es postula com a grup de música ballable disposat a omplir els escenaris de festa major aquest proper estiu.



La Mulata

L'any 2014, amb l'auge de l'electrolatino a Catalunya, un grup de músics va decidir construir un projecte musical català basat en ritmes llatins. Així va néixer La Mulata, una banda que vol prendre com a referent grups de música no electrònica de l'amèrica llatina i mesclar aquest estil amb la música de festa major a Catalunya.

L'any 2017, el grup va publicar el seu primer disc Marenga. Aquest primer treball va ser gravat i mesclat per Ricard Puigdomènech (ex Loquillo Y Los Trogloditas i ex Strombers) i Guillem Realp (Oques Grasses), i masteritzat per Jordi Solé. També compta amb col·laboracions de Doctor Prats, Dr. Calypso, i Ju. L'àlbum es basa en el merengue i la salsa, amb detalls de reggae, folk i hip-hop. El CD es compon de 12 temes d'entre els quals destaquen els singles Però i Bati l'ou.