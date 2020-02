Sienna: «Els murs per arribar al públic són molt alts»

Tiempos de impacto, en el qual s'aprecia tot el creixement experimentat per la banda valenciana en els tres anys que han passat des del seu debut. «Creixement. Crec que és la paraula que millor defineix el temps transcorregut fins a l'actualitat», apunta el líder i cap pensant del grup, Álex Ruiz (València, 1992), que afegeix: «Amb els anys vas aprenent i coneixent millor les teves virtuts i limitacions. Les coses van canviant perquè tu canvies i aquest és el leitmotiv que intento aplicar».

Aquesta reflexió es tradueix en un pas des de la «crítica» del seu primer disc, Trágico y fugaz, a la «resignació i l'empipament» d'aquest Tiempos de impacto. Per això, planteja Ruiz, «tenia molt clar que aquesta agressivitat i fragilitat s'havia de veure reflectida en alguns temes». I detalla: «Per això en aquest disc hi pots trobar influències d'Editors, The Smiths o Arctic Monkeys. Potser, en el primer àlbum sí que potser hi havia més influència de l'indie nacional, però amb aquest àlbum volia impulsar el meu so com a marca i crear un discurs musical sòlid i amb pes». Cita tres importants referències, i tot seguit n'afegeix altres com James Bay, Jeff Buckley, Skinny Living, Mon Laferte i James Vincent Macmorrow. I d'àmbit espanyol, manifesta obertament la seva gran admiració per noms tan dispars com Mucho o Carmen Boza.

Segon disc

Amb el camí recorregut des del debut fins a arribar a aquest segon lliurament que obre una prometedora etapa per a Sienna com a nom emergent, explica que «el més difícil és el control de les expectatives», ja que, «si el que esperes no és el que acaba sent, la conseqüència sempre és la frustració». «És lògic que la pressió vagi creixent en àlbums futurs, ja que la teva expectativa va augmentant, com la de les persones que coneixen i s'interessen per la teva música», prossegueix, i remata: «Al final, la solució a això és tenir la certesa d'haver fet una bona feina, o més ben dit, d'haver fet el treball que tu volies fer».

En la recerca de la seva pròpia «autenticitat» es troba Ruiz, que lluita al mateix temps per arribar al públic. Cosa que precisament no és una tasca senzilla: «Avui dia és fàcil compartir el teu projecte, talent o art amb el món amb un sol clic, però, no obstant això, els murs per arribar al públic són més alts del que semblen». I llavors destaca: «Dedicar-te a la cultura i portar de manera independent una empresa (al cap i a la fi ho és) no és una tasca fàcil, ja que has d'anar esquivant obstacles diàriament. I moltes vegades has de controlar que el desgast físic i mental de tots els secrets empresarials no afecti la teva música i la teva capacitat d'emocionar-te i emocionar. Malgrat això, sí que és veritat que un cop has trencat una mica el mur, tot va més rodat». «Els temps han canviat però lògicament sonar a la ràdio et dona la possibilitat d'abastar molt més públic del que potser abastaries amb els teus propis mitjans», explica, i afegeix que al final tot són «petits passos que fan que el projecte vagi agafant força i existeixi una retroalimentació entre els diferents canals de comunicació i promoció de la banda, incloent-hi per descomptat les xarxes socials».



Gira per les sales

Després de l'arrencada a Madrid, Sienna presentarà la seva música a Barcelona (21 de febrer, Continental), Alacant (28 de febrer, Confetti), Sevilla (6 de març, Fun Club), Granada (7 de març, Rocknrolla), Múrcia (18 de març, Musik) i Valladolid (21 de març, El Tío Molonio).

Ansiós per començar a rodar, Ruiz avança que faran un directe amb els temes d'aquest nou treball i també amb les cançons més importants de l'anterior, Trágico y fugaz. «Les persones que vinguin a les sales creiem que veuran un xou molt sòlid i consistent que els farà viatjar per diferents estats d'ànim», avança. «Al final, el que busquem és aquesta bidireccionalitat entre artista i públic i que es creï la màgia, que no és res més que la connexió autèntica entre tots dos. Ho afronto amb responsabilitat i exigència. Són moltes dates i molt pròximes entre si, per la qual cosa per afrontar aquest directe cal estar en plena forma, tant físicament com mentalment», assenyala.

Finalment, després d'afirmar que no imagina la seva vida sense música, llança la seva idea de l'èxit amb aquests Tiempos de impacto: «L'èxit seria continuar creixent i sobretot que les persones que vinguin a veure'ns a les sales surtin amb bones sensacions i amb ganes de tenir-ne més. En definitiva, continuar fent bona música i poder dedicar-me exclusivament a això».