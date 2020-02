Una trilogia de ficció autoeditada a Amazon

? Novel·la d'idees i d'intriga, alhora, «La hija de Ana» forma part d'una trilogia que protagonitzen William Waters i Mélina Klimatsakis. En el volum que ens ocupa, els dos estudiosos arriben a Manresa, i la investigació al voltant del retaule els durà per camins impensats. Tant aquesta obra com les altres es poden comprar a través d'Amazon, la plataforma usada per l'autora per auto-editar-se els llibres. Avui, però, en la presentació, n'hi haurà per a tothom qui en vulgui comprar. Noguera-Algué ja ha iniciat una nova trilogia.