El CoNCA rebaixa de 10 a 5 el nombre de Premis Nacionals de Cultura per allargar-ne la difusió durant tot l'any

El CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts) ha decidit reformular els Premis Nacionals de Cultura per incrementar el coneixement i el prestigi de la màxima distinció cultural del país. De deu guardons es passa a cinc, per tal de dedicar a cada artista o col·lectiu premiat un programa de difusió que s'allargui durant tot l'any. "Volem que no sigui un moment de glòria, sinó una campanya que es desenvolupi al llarg del temps", ha dit la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella, que ha presentat els objectius del mandat aquest dimecres en la comissió de Cultura del Parlament. Panyella demana "un esforç" per arribar a l'1% del pressupost dedicat a cultura, ja que la dotació prevista "és necessària però no suficient".

Panyella ha celebrat que s'estigui celebrant una taula entre el departament de Cultura, el d'Economia i la plataforma Actua Cultura per tal d'arribar a una aportació de l'1% en cultura dels pressupostos per al 2020. "Tenim esperança que arribin a un acord, que s'hagin assegut és molt important", ha dit la presidenta del CoNCA. Panyella ha apuntat que l'organisme no s'ha adherit formalment a la plataforma Actua Cultura (que reclama el 2% dels pressupostos) perquè "no és un organisme executiu", tot i que estan a favor de la reivindicació.

De fet, el finançament és una de les línies cabdals per al període 2020-2024, basat a més dels pressupostos públics, en afavorir el mecenatge i els incentius fiscals.



Prestigiar els Premis Nacionals

La iniciativa que dona més visibilitat al CoNCA, els Premis Nacionals de Cultura que atorga l'organisme des del 2009, es reinventen per potenciar el seu prestigi i donar-ne més visibilitat. Es reduiran a la meitat el nombre de guardons, de deu a cinc, per tal d'aprofundir en la difusió de l'obra o trajectòria del premiat i prestigiar alhora el premi.

Com fins ara, no hi haurà categories, però l'objectiu és que en les properes cinc edicions es reconeguin personalitats o entitats "equilibrant criteris de gènere, disciplina, trajectòria i territori". Els guardons passaran a lliurar-se a l'octubre, ja que el procés de participació s'engega aquest dijous, i tindran la mateixa dotació econòmica.



Noves eines

Entre les noves eines del CoNCA per aquest mandat destaca un programa plurianual de cultura que, a banda de relleus institucionals, pugui donar lloc a polítiques "acumulatives i no contradictòries". "És necessari un pacte entre les administracions catalanes que eviti solapaments i garanteixi les estratègies i polítiques transversals", ha dit el secretari del CoNCA, Jordi Font.

A més, es vol posar en marxa un pla interdepartamental educació-cultura-universitats amb l'objectiu d'incorporar les arts a l'educació obligatòria. Una altra eina és una taula entre administracions per posar en comú temes de caràcter cultural i l'actuació concertada entre el Govern i les administracions locals.

A més, es vol fer un cens d'artistes professionals, com a instrument que ha de servir de referència per al desenvolupament normatiu de l'Estatut de l'artista. Pel que fa a la igualtat d'oportunitats i la sostenibilitat, el CoNCA ultima un model per avaluar el retorn social de les subvencions i prepara un decàleg de recomanacions al departament de Cultura, per "posar l'ull en el lideratge de les dones". A més, es busca visibilitzar les creadores i buscar referents.