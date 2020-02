La meitat de la programació del FABA la signaran artistes de la Catalunya Central

El FABA creix. Més de quaranta propostes (un terç més que l'any passat) participaran en la quarta edició del Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, una proposta que se celebrarà en diferents espais de l'Anònima amb un objectiu a l'horitzó: convertir l'antic recinte fabril en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora. Nascut el 2017 amb aquesta intenció, el FABA se celebrarà del 10 al 16 de maig en una edició en què consolida la seva proposta artística i creativa dividida en tres eixos: una jornada inaugural el dia 10; les residències artístiques estrenades l'any passat que enguany es complementen amb programació entre setmana, i el gran dia del festival, el dissabte 16 de maig.

Ahir, el festival es presentava a l'Anònima amb Eduard Serra i Vicky Garcia, membres de l'equip del FABA, Anna Crespo, regidora de Cultura, Claudina Relat, regidora de Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa, i Mikel Ugarte, en representació de Mahou, mecenes principal del festival. Com a novetats quant als espais, explicava Garcia, el festival incorpora un pati i una zona interior als garatges, a la Llotja de creació, i una zona familiar que creix amb un espai gastronòmic lliure d'alcohol. Quant a la part artística, Serra destacava que el 90 % de les propostes seran inèdites a Manresa. Un festival amb esperit de descoberta fora dels circuits habituals on, també, la meitat de la programació la signen artistes de la Catalunya Central. Una selecció que surt de 226 propostes.

El cartell internacional l'encapçala el suec Jay Jay Johanson, que portarà a Manresa –en l'única data a Catalunya- la gira de celebració dels 20 anys del seu aclamat disc Poison; compartirà escenaris de l'Anònima amb noms consolidats de l'escena alternativa com Hidrogenesse o els navarresos Kokoshca. En l'àmbit local destaca, remarcava Serra, el retorn artístic a Manresa (després de gairebé deu anys) d'Arnau Sala aka Ex Continent, amb una instal·lació experimental; la joveníssima Shana; el trio Bright joy, que estrenarà les seves primeres gravacions o My Santis, postpunk veterà de debut.