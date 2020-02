Les residències artístiques sortiran d'una convocatòria

?El FABA mantindrà entre setmana (de l'11 al 15) les residències creatives a l'Anònima però, a diferència de l'any passat, a través d'una convocatòria artística que s'obrirà de l'1 al 20 de març per triar els participants. Durant la setmana del FABA hi haurà activitat artística i/o de debat a les tardes i es podrà veure la mostra El caminar de las madres, d'Iris Muñoz.

?Dilluns 11: Gerard Quinto estrenarà els curts Coses estranyes que passen a Manresa. Taller per reparar aparells (Restart Party).

?Dimarts 12: proposta musicopoètica amb el duet Keziah. Concurs (amistós) d'arquitectura per a estudiants i professionals.

?Dimecres 13: dansa performàntica amb la manresana Aida Cendra, i No eres tu, soy yo. Jornada de networking a la Catalunya Central.

?Dijous 14: l'indi-pop de Laura Poulain, amb els seus primers temes en solitari. Jornada per avançar cap a un model de gestió per a l'Anònima com a fàbrica de creació.