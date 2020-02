David Guapo i «El pare de la núvia» al Kursaal per la Festa Major de Manresa

La comèdia 'El pare de la núvia', escrita per Joel Joan i Hèctor Claramunt, es podrà veure aquesta propera Festa Major de Manresa al Kursaal. Serà el diumenge 30 d'agost a les 6 de la tarda a la sala gran. Així, l'actor Joan Pera tornarà al Kursaal amb aquest muntatge inicialment programat per aquest dissabte 22 de febrer però com que la producció va allargar la temporada al teatre Condal de Barcelona, es va haver d'ajornar la gira a més endavant. Les entrades per 'El pare de la núvia' al Kursaal de Manresa es podran comprar a partir de les 18h del proper dimarts 25 de febrer, tant a les taquilles com per internet a www.kursaal.cat. Les entrades tenen un preu de 26 euros i de 22€ per als majors de 65 anys, menors de 25 i amb Carnet Galliner.

El mateix dimarts a les 18h es posaran a la venda les entrades per veure el monologuista David Guapo, que tornarà a la sala gran del Kursaal el diumenge 6 de setembre, a les 6 de la tarda amb una revisió del seu mític espectacle #Quenonosfrunjanlafiesta. El preu de les entrades serà de 22 euros i de 20 € per als majors de 65 anys, menors de 25 i amb Carnet Galliner.