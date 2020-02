Arriba al Mercat de les Flors la peça que va obrir la Mediterrània de fa dos anys

El grup basc Kukai Dantza i el coreògraf Sharon Fridman uneixen ball, cant i música coral en l'espectacle Erritu, que del 21 al 23 de febrer «fondrà» aquestes disciplines per oferir al públic del Mercat de les Flors un viatge vital i espiritual. «Les 40 persones en escena faran sentir un ritual, perquè el públic en sigui partícip i la dansa i la veu et portin a una altra dimensió», va explicar ahir el director de la companyia, Jon Maya. Després de fer l'espectacle en «espais rituals» d'Olot i Manresa (va inaugurar la Fira Mediterrània del 2018 a la basílica de la Seu), adapten la peça per al Mercat de les Flors amb les veus del Cor de Noies de l'Orfeó Català, «tot un repte» per a la formació, que col·labora per primer cop amb una companyia de dansa, segons la seva directora, Buia Reixach.

«Som un cor bàsicament acostumat a fer concerts en el format més tradicional, i el fet de fer un projecte amb una companyia de dansa té un component escènic molt important», va apuntar Reixach. El Palau de la Música «està apostant molt» per l'activitat dels cors i «l'obertura de mires», i així surt de l'entorn de la música coral en el sentit clàssic i col·labora amb altres disciplines. Una mostra va ser el projecte El monstre al laberint del festival Grec 2019.

L'espectacle va néixer per ser representat en espais rituals, en el cas de Catalunya a l'entorn volcànic de la Garrotxa i a la Seu de Manresa. En aquesta versió, l'espai s'adapta sense deixar enrere la ritualitat, ja que, segons Maya, les 40 persones «es fonen entre elles». «Evidentment, la veu arriba més per part del cor i de David Azurza, però totes juntes ens traslladen al ritual, en una atmosfera de moviment i veu», va dir Maya.

El Cor de Noies no estarà en grades, sinó que compartirà espai amb els sis ballarins i els elements en escena. Al parer del cantant David Azurza, la música ajuda tant a l'espectador com a l'intèrpret a «entrar en una altra dimensió». Conjuntament amb la dansa, «s'aconsegueix quelcom molt profund», assegura, «i es connecta amb sensacions d'un altre lloc».

Erritu ( ritual en basc) proposa un viatge vital que travessa mitjançant ritus de pas individuals i col·lectius els diferents estats de la vida en relació amb la natura i la comunitat.