El Konvent recupera el passat de Cal Rosal amb fotos de gran format

El centre d'art berguedà el Konvent s'ha fixat com a objectiu recuperar el passat de Cal Rosal i, per fer-ho, han creat una exposició de fotografies històriques de gran format, on la dona és protagonista. A hores d'ara són vuit les imatges que vesteixen l'exterior de les antigues fàbriques tèxtils, i la intenció és col·locar-ne cinc més abans de l'estiu. Segons explica el director del Konvent, Pep Espelt, malgrat que el projecte «tot just arrenca», està començant a esdevenir «un atractiu turístic», especialment els caps de setmana.

L'any passat es van col·locar les tres primeres imatges, però ha estat aquest mes de febrer que la mostra ha crescut fins a vuit. Tot va sorgir, explica Espelt, a petició dels mateixos visitants del centre d'art que els demanaven informació sobre el passat de l'indret. «I per posar-los en context hem optat per recuperar l'arxiu fotogràfic», afegeix.

Les fotografies exposades s'han recuperat del llibre El Convent del Tèxtil, de Gerard Vilardaga, i en la majoria dels casos no només es desconeix l'autor de la imatge, sinó també qui són les persones que hi apareixen. I és aquí, diu Espelt, on el projecte ha agafat envergadura. «Ens hem trobat famílies que venen aquí perquè han vist algun familiar o són ells mateixos els que apareixen en la fotografia», explica, tot afegint que «això ens està permetent conèixer la història que hi ha darrere».

La dona, protagonista

Les imatges són fetes a l'antiga colònia i tenen la dona com a protagonista. «Històricament tenien molt pes a les fàbriques», recorda el director del Konvent, que assegura que el que han buscat és rendir-los un homenatge. «A la meva mare, que va ser aquí, però també a totes les dones que hi van treballar», aprofundeix.

A banda de recuperar el passat tèxtil de la colònia, la mostra té una segona finalitat: embellir un espai deteriorat. Espelt recorda que les instal·lacions fa més de 25 anys que estan tancades «i no s'hi ha fet res». «És una manera que quedi bonic, i la veritat és que els veïns estan contents amb el projecte», assegura.

A hores d'ara són vuit les fotografies que decoren l'antiga colònia però la intenció és que abans del juny se'n col·loquin cinc més. I no seran les últimes. Espelt avança que la intenció és crear «un museu a l'aire lliure» on les imatges convisquin amb textos explicatius sobre com era aquell mateix indret dècades enrere.