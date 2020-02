Dimarts es posen a la venda les entrades de la comèdia «El pare de la núvia»

La comèdia El pare de la núvia, escrita per Joel Joan i Hèctor Claramunt, es podrà veure al Kursaal la propera Festa Major de Manresa. Serà el diumenge 30 d'agost, a les 6 de la tarda, a la Sala Gran. Així, l'actor Joan Pera tornarà al teatre manresà amb aquest muntatge inicialment programat per a aquest dissabte. La prorrogació de la temporada al teatre Condal, però, va provocar l'ajornament de la gira. Les entrades es podran comprar a partir de les 18 h del dimarts 25 de febrer, tant a les taquilles com per Internet a www.kursaal.cat. Les entrades tenen un preu d'entre 22 i 26 euros.