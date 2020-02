Imatges i paraules que valen el mateix

«Estem vivint la Tercera Guerra Mundial. No és contra països, és contra els drets humans. No és lluita a les trinxeres sinó a les fronteres. Som la resistència». Aquest és el text manuscrit d'Òscar Camps, el fundador i director de l'ONG Open Arms que acompa-nya la fotografia de José Colón en una de les 58 fotografies de l'exposició Llibertats perdudes. La mostra, que s'inaugura dijous que ve (19.30 h) a la Galeria Valid Foto BCN (c/ Buenaventura Muñoz, 6), suma la participació d'una trentena de fotògrafs i prop de 60 representants de la societat civil, que uneixen les seves mirades –els primers amb les imatges, els segons amb les seves paraules– en una obra conjunta a benefici de l'ONG que lidera Camps.

Entre els autors dels textos hi ha dos berguedans, la periodista de Regió7 Dolors Clotet, que posa paraules a una imatge de Pilar Cortés (la fotografia de la dreta d'aquesta pàgina), i el director de l'Institut de Ciències Fotòniques, Lluís Torner, a una de les imatges de Domènec Umbert (la fotografia de l'esquerra). També hi pren part la teòloga i monja de Sant Benet Teresa Forcades i Jordi Cuixart (fotografia central, que signa Joan Guerrero). Són persones vinculades al món de les arts, les ciències, la judicatura, el periodisme, el sindicalisme, l'empresa, la política, l'activisme, la solidaritat i l'ense-nyament que han signat uns textos de denúncia, desig o d'esperança, a voltes irònics, literaris o poètics. La mostra l'organitza l'associació Catalunya Mirades Solidàries, una associació creada ara fa fos anys per un grup de fotògrafs amb inquietud social i, en aquest cas, amb la intenció de reflexionar sobre la vulneració dels drets humans en el món d'avui.