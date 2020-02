Música d'esperit jove a favor de la lluita contra el càncer infantil

I.J. Pleyel, J.S. Bach, W.A. Mozart, E. Granados o K. Jarret, de la música de grans clàssics al jazz, una proposta solidària a favor de la investigació del càncer infantil. Ot Ortega, Martí Solà, Pau Farré, Biel Roca, Núria Carreras i Timothée Kamba Tobias, sis joves músics berguedans, alumnes de l'Escola de Música de Berga i del Conservatori dels Pirineus que van sumar la seva interpretació a la causa. Una entitat, la berguedana Ginkgo, que recollia diners amb una taquilla inversa, per ajudar a l'hospital infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona, i que va involucrar els centres de formació musical i aquests joves valors en el projecte.

El pavelló de Suècia, aquest divendres, va quedar petit per acollir el concert. La proposta ja havia estat molt exitosa l'any passat i els berguedans van respondre al canvi d'ubicació, que buscava una sala amb més capacitat després de l'èxit del 2019. Deia Aurora Fernández, presidenta de l'entitat organitzadora, en la presentació del concert, que els feia por que el públic no omplís una sala gran com la del pavelló de Suècia. Els berguedans li van demostrar que estaven per la solidaritat i amb ganes de sentir els joves intèrprets: es van omplir tots les cadires de la sala, també les que es van col·locar als laterals, i darrere les files de butaques encara es va quedar nombrós públic que va seguir l'audició dret.

Va obrir el concert el Trio Pirineus, format per Ot Ortega (piano), Martí Solà (flauta travessera) i Pau Farré (violoncel), que van interpretar el "Gran trio en Re M op 29" de I. J. Pleyel. La formació va executar la partitura de manera sòlida, amb un molt bon coneixement instrumental per part dels seus components i una gran relació de conjunt. Les peces van tenir com a resposta forts aplaudiments de l'auditori.

La proposta musical de la nit va continuar amb un concert d'Ot Ortega, el joveníssim pianista berguedà, que és en aquests moments un músic de molt present i una gran projecció sobre el qual ja hi ha moltes mirades posades per la qualitat que està demostrant. Ortega va fer una passejada per peces de grans compositors (Bach, Mozart, Granados, Schubert) en una demostració d'una gran agilitat amb els dits combinada amb una precisió i interpretació de primer nivell. Aquestes quatre peces ja van ser molt aplaudides, però l'esclat final va arribar amb la interpretació de l'"Estudi op 10 numero 5" de Frédéric Chopin, que va acabar amb una llarguíssima ovació del públic, crits de "bravo", i el jove retornant a l'escenari per saludar novament davant els aplaudiments.

El punt i final al concert va arribar amb un canvi de registre, en una demostració de la pluralitat d'ensenyaments que hi pot haver en un mateix centre de formació musical com el de Berga. El Trio BNT, amb Biel Roca (piano), Núria Carreras (contrabaix) i Timothée Kamba Tobias (bateria) va endisar-se en el jazz, amb obres de K. Jarret, P. Metheny i H. Hancock, amb les quals es va tancar la nit musical i solidària.

Ginkgo, a través de la seva presidenta, Aurora Fernández, es va mostrar molt agraïda al públic assistent, als joves intèrprets i als centres musicals i va fer una nova crida a la col·laboració dels berguedans a través de la caminada solidària, una cita que ja està fixada al calendari de la ciutat, que tindrà lloc el proper 15 de març.