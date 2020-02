promet més del que dona

AVES DE PRESA

? Estats Units, 2020. Acció, aventura. 109 minuts. Direcció: Cathy Yan. Guió: Christina Hodson. Intèrprets: Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli/caçadora), Ewan Mcgregor (Màscara negra) . Pantalles: Manresa, Santa Margarida de Montbui i Abrera.



L a mítica Mae West va sentenciar fa molts anys que «les dones bones van al cel? i les dolentes a tot arreu». Una declaració de principis saludablement irreverent que comparteixen plenament les responsables d' Aves de presa. Un llargmetratge que explota novament el vessant més gamberro i heterodox de l'univers del còmic, un filó inesgotable en el Hollywood del segle XXI.

Harley Quinn, una de les estrelles femenines de DC Comics, fou creada per Paul Dimi i Bruce Timm, i va debutar el 1992 a la sèrie animada de Batman. Una superheroïna del cantó fosc que va aparèixer a la pantalla gran fa quatre anys, a Escuadrón suicida. Aves de presa està concebuda enterament a la seva mida. Harley Quinn s'ha separat recentment de la seva parella, Joker, i s'ajunta amb altres figures femenines (Black Canary, Untress i Renee Montoya) per salvar la jove Cassandra, amenaçada pel malvat conegut com la Màscara Negra. La pel·lícula respira l'esperit #MeToo, cada vegada més visible en el cinema nord-americà, i traspua un feminisme políticament incorrecte que s'aferma en una nar-ració accelerada, presidida per la violència més explícita i un humor negre més grotesc que veritablement corrosiu.

Cathy Yan ha rodat un artifici més insolent sobre el paper que a la pantalla gran. Una fantasia elèctrica que no vola gaire alt?molt lluny del to subversiu (i de la brillantesa) de la impactant Joker. Un espectacle finalment descafeïnat que només serà recordat pel carisma enlluernador de la seva actriu principal, Margot Robbie, una estrella de primera divisió (revelada a la pel·lícula El lobo de Wall Street) que està en la cresta de l'onada després d'haver excel·lit en títols com Yo, Tonya i Érase una vez en Hollywood (on encarnava una Sharon Tate memorable). Una presència molt potent per una epopeia eixelebrada que promet molt més del que dona.