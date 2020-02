Música d'esperit jove a favor de la lluita contra el càncer infantil, a Berga

I.J. Pleyel, J.S. Bach, W.A. Mozart, E. Granados o K. Jarret, de la música de grans clàssics al jazz, una proposta solidària a favor de la investigació del càncer infantil. Ot Ortega, Martí Solà, Pau Farré, Biel Roca, Núria Carreras i Timothée Kamba Tobias, sis joves músics berguedans, alumnes de l'Escola de Música de Berga i del Conservatori dels Pirineus, van sumar la seva interpretació a la causa. Una entitat, la berguedana Ginkgo, que recollia diners amb una taquilla inversa, per ajudar l'hospital infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona, i que va involucrar els centres de formació musical i aquests joves valors en el projecte. El Pavelló de Suècia, divendres, va quedar petit per acollir el concert. La proposta ja havia estat molt reeixida l'any passat i els berguedans van respondre al canvi d'ubicació, que buscava una sala amb més capacitat. Deia Aurora Fernández, presidenta de l'entitat organitzadora, que els feia por que el públic no omplís una sala gran. Els berguedans li van demostrar que estaven per la solidaritat i amb ganes de sentir els joves intèrprets: es van omplir totes les cadires i hi va haver gent que va seguir el concert dreta.