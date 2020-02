Carles Cases encomana emoció amb les cançons de Llach al Casino de Calaf

Carles Cases diu Llach va aplegar dissabte 120 persones al Casino de Calaf en un concert que va donar el tret de sortida al Festival Músiques per Escampar la Boira. La disposició del piano al mig de la sala i el públic assegut al voltant oferia un format més íntim i proper en el que Carles Cases va repassar composicions de Lluís Llach entre el 1968 i 1el 988 com País petit, Un núvol blanc, Aprendre, Que tinguem sort o Amor particular, arranjades pel sallentí i interpretades sol al piano. «Perdoneu si no segueixo l'ordre del programa de mà, jo sempre he anat a la meva». Cases és així, únic i amb una capacitat innata de fer emocionar. A l'hora d'interpretar les peces –va dir–, «no m'he plantejat tocar el piano, sinó que la meva idea era cantar amb el piano. Quan faig la melodia estic fent la veu del Lluís. Aquestes cançons les porto a dintre». Carles Cases va ser arranjador i director musical de Llach del 1982 al 1991, tant en les gravacions com en les gires, i van fer plegats prop de vuit-cents concerts.

El músic va dedicar l'actuació de dissabte a Calaf a la família Aloy, presents a la sala, per la recent pèrdua de l'escriptor manresà Josep Maria Aloy.