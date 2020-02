El periodista i escriptor manresà Genís Sinca publica Honorables catalans (Columna), un recull de vint de les biografies de figures singulars de la societat catalana que cada setmana explica al programa Via Lliure de Rac1. L'acte de presentació del volum, de 320 pàgines i que es ven al preu de 18 euros, tindrà lloc el dimecres 18 de març a les 19 h a la Llibreria Laie de Barcelona.

Des dels inicis de la seva trajectòria, Sinca ha destacat per la voluntat de posar de relleu la biografia de grans personalitats de la vida pública del país. En els seus llibres ha explicat el recorregut vital i professional de figures com Heribert Barrera, Paco Candel, J.B. Cendrós, Joan Uriach, Josep Esteve i Josep Lluís Vilaseca, i va dedicar un volum a recuperar les vides de bona part dels especialistes més reconeguts de la història de la medicina catalana del segle XX.

En el terreny literari, Sinca va obtenir el Premi Josep Pla del 2013 per la novel·la Una família exemplar (Destino). Tres anys després, va publicar Malparits! (Columna).

Des de fa set anys, Sinca ha glosat la biografia de dues-centes persones en el programa que condueix Xavier Bundó. De cadascuna, el manresà en destaca els trets que particularitzen les seves trajectòries professionals i ajuda l'audiència a descobrir figures poc conegudes pel gran públic. A Honorables catalans, n'ha fet una selecció que inclou noms com el de Josep Antoni Grífols, fundador dels laboratoris que porten el seu cognom; Pere Duran Farell, introductor del gas natural a Catalunya; i Anna Maria Martíntez Sagi, la primera directiva que va tenir el Barça.

El conjunts d'aquests retrats ofereix una mirada a la història de Catalunya poc convencional: els seus protagonistes són en alguns casos anònims per a la majoria de la població per les seves fites han estat decisives per a l'avenç en moltes àrees de l'activitat humana.