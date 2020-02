Heidi de la Paz exposa «Mokuhanga» a la Llibreria Papasseit de Manresa

Arxiu particular

La mostra s'inaugura divendres que ve i es podrà visitar fins al 30 d'abril a la Papasseit Arxiu particular

La Papasseit acollirà aquest divendres, 28 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre la inauguració de l'exposició "Mokuhanga" de la il·lustradora surienca Heidi de la Paz. La mostra, que podrà visitar-se fins al 30 d'abril a la llibreria del carrer Barcelona de Manresa, és un recull de treballs de xilografia japonesa i, durant la inauguració, l'artista oferirà una demostració de la tècnica emprada per a la realització de les obres.

"Mokuhanga" ( ? ? ? ) és un terme japonès que s'utilitza per a denominar al gravat en fusta. Moku ( ? ) significa fusta i Hanga (??) imprimir. Aquesta tècnica és provinent de la Xina i va arribar al Japó per tal de poder reproduir textos religiosos. Segons documents històrics, la xilografia és la tècnica d'impressió més antiga que es coneix.La xilografia japonesa encara es continua realitzant de forma tradicional. Els materials i les eines bàsiques es segueixen realitzant de forma artesanal i amb materials naturals.

Heidi de la Paz (Súria, 1975) il·lustradora i artesana. Gaudeix fent llibres d'artista de forma artesanal. Li apassiona investigar i experimentar. Des de fa dos anys està estudiant i investigant sobre la tècnica de la xilografia japonesa (Mokuhanga). Ha realitzat diversos cursos sobre xilografia Japonesa a Saragossa i properament anirà a Japó per continuar aprenent aquesta tècnica.

De la Paz mostrarà a la Papasseit tres treballs realitzats en xilografia japonesa: 2 llibres d'artista, 1 llibre artesà i una sèrie d'estampes. Els llibres d'artista, s'inspiren en l'obra de l'artista Katsushika Hokusai, un dels majors representants de la xilografia japonesa del període Edo. El llibre d'artista, presentat també en format d'obra pictòrica, pren el títol de "The guardian of the Magical Mountain" i és un record del llibre tradicional japonès que narra el dia a dia d'un guardià de la Muntanya de Montserrat.

Finalment, «Medicina per l'ànima» és una sèrie d'imatges simbòliques creades com a "medicina visual" per intentar regular l'estat anímic de l'individu. La intenció és recordar que vivim en un món dual i que totes les emocions que experimenta l'ànima de l'individu formen part d'una mateixa experiència de vida. Reconèixer-les i integrar-les a la nostra vida sense prejudicis ens dona la possibilitat de transcendir aquests estats d'ànims duals elevant-nos cap a nous estats de consciència.