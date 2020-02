El passeig musical de Camerata Bacasis

Camerata Bacasis va estrenar ahir a la tarda en un Local Catalunya d'Avinyó ple de gom a gom, la seva nova producció Un passeig pel Romanticisme. En aquesta proposta, l'orquestra de cambra bagenca va estar acompanyada d'una secció de vent i percussió, i va fer viatjar el públic des de la meitat del segle XIX fins a principi del segle XX amb un programa simfònic a través de tres compositors: Mendelssohn, Grieg i Bruch. Abans de l'inici de cada un dels tres blocs, Adrià Lomas va fer-ne una presentació, i va fer una breu pinzellada del que es podria escoltar.

Sota la direcció de Jordi Coll, el viatge musical proposat per Camerata Bacasis va començar amb un viatge pel nord d'Europa, concretament, als paisatges verds d'Escòcia, amb la interpretació de l'obertura de Les Hèbrides. Una obra estrenada a Londres el 1832 que el compositor va escriure després de visitar l'illa de Staffa, una de les illes Hèbrides.

La parada següent del concert va arribar fins a Noruega, amb el compositor Edvard Grieg. Camerata Bacasis va interpretar la Suite Holberg, una obra amb un toc romàntic que inicialment va ser escrita per a piano i que anys més tard el compositor va fer per a orquestra.

La tercera i última parada d'aquest passeig musical va arribar fins a Alemanya. El doble concert de Bruch per a violí i viola en mi menor compost a principi del segle XX va donar protagonisme a dos solistes que es van posar drets just al davant. Es tractava per una banda de la santfruitosenca Júlia Ferrer (viola), que va cursar els estudis superiors de música al Conservatori del Liceu de Barcelona i actualment ho fa a Maastricht (Holanda). I, de l'altra, i l'avinyonec Antoni Requena (violí) que ahir jugava a casa i que ha cursat el grau superior de música a l'ESMUC, on actualment perfecciona la tècnica. Aquesta obra va suposar un repte per a l'orquestra i, veient l'escalf que els va brindar el públic, el va superar amb nota.

Tot i que la Bacasis ja havia fet incursions simfòniques en les seves col·laboracions amb formacions com la Polifònica de Puig-reig, l'Orfeó Manresà i la coral Escriny de Santpedor, la d'ahir era la seva primera incursió que impulsava un projecte propi només instrumental com a simfònica. Poc més d'una hora de concert que va acabar amb forts aplaudiments i felicitacions.

Aquesta nova producció de Camerata Bacasis Un passeig pel romanticisme va ser estrenada en part el mes de juny de l'any passat a L'Auditori de Barcelona.