Rafael Tous dona al MACBA un miler d'obres la seva col·lecció d'art conceptual

Rafael Tous (Barcelona, 1940) ha donat la seva col·lecció d'art conceptual al MACBA, formada per prop d'un miler d'obres de trenta artistes essencials per entendre l'art dels últims cinquanta anys a Catalunya i Espanya. El museu prepara una exposició amb una part del llegat per finals d'any. Entre d'altres, hi ha obres d'alguns dels artistes més destacats dels setanta i vuitanta com Antoni Llena, Àngel Jové, Francesc Torres, Joan Rabascall, Pere Noguera, Àngels Ribé, Fina Miralles, Jordi Pablo i Francesc Abad, entre d'altres. El director del MACBA, Ferran Barenblit, ha assegurat que estan "acostumats" a la generositat però ha destacat la una donació de Tous com "la més notable de la història del museu".

Vinculat al món tèxtil, Tous es dedica a la col·lecció d'art des de la seva joventut. Des dels anys setanta, va començar a col·leccionar obres d'artistes de la seva generació, amb qui hi ha mantingut relacions d'amistat. De fet, alguns dels artistes del seu fons d'art han estat presents aquest dilluns en l'anunci de la donació al MACBA, com Pere Noguera, Jordi Pablo, Francesc Abat i Jordi Cerdà.

El compromís amb aquesta generació d'artistes va culminar amb la creació de la sala Metrònom, que entre 1980 i 2006 (primer a Sant Gervasi i després al Born), es va convertir en un espai d'experimentació en diferents disciplines, des de les arts visuals fins a la dansa o el teatre.

Tous ha destacat el seu "compromís poètic" i el "contingut social i polític" de les proposes conceptuals com els factors que van portar-lo a adquirir les obres de la seva col·lecció.

Entre el fons donat al MACBA hi ha representats artistes com Antoni Llena i Àngel Jové de finals dels anys 70, obres del període central del conceptualisme català (1970-1975), així com mostres del desenvolupament posterior en trajectòries individuals fins l'actualitat. "L'avantatge de l'art conceptual és que té moltes lectures, cadascú l'interpreta com vol", ha explicat Tous.

Pel que fa a la crítica política, hi ha obres de Francesc Abad, Francesc Torres, Grup de Treball o Muntadas; en art social i atenció als mitjans de comunicació de Muntadas, Joan Rabascall i Eulàlia Grau; en investigacions sobre la matèria i l'objecte de Pere Noguera, Jordi Pablo i Jaume Xifra; sobre el cos i la naturalesa de Jordi Benito, Àngels Ribé, Fina Miralles i Carles Pujol; així com cerimònies rituals del grup Catalans de Paris.

"La dono perquè sigui vista, no la vull tenir a casa meva perquè precisament no es veu. Vull que sigui públic el treball d'aquests artistes i que s'analitzi com he fet jo", ha assegurat Tous. El col·leccionista es va llevar un dia content i amb les reflexions "que fas una nit que dorms malament" va dir: "Ho dono tot". "Que sigui feliç molt públic de Barcelona", ha desitjat Tous.

Barenblit ho ha qualificat de "decisió valenta" i d'una "generositat extremada", el fet de donar un miler d'ítems que s'agrupen en obres més grans, algunes d'elles instal·lacions complexes que s'aniran incorporant al llarg del temps.

I és que primer el museu idearà una exposició dedicada a quatre o cinc artistes per tal de mostrar la seva obra completa. Ho faran "amb tranquil·litat" i amb l'ajuda del mateix Tous, qui té "perfectament catalogada" tota la col·lecció. El col·leccionista ha assegurat que les obres que compri a partir d'ara també les donarà al museu.