El nou festival Perifèrics dóna veu al cinema menys comercial

El cinema menys comercial es projectarà del 13 al 15 de març a Manresa en el marc del nou festival Perifèrics, que organitza el Cineclub de la capital bagenca. Quatre llargmetratges i cinc curts es podran veure a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om en una proposta que també inclourà col·loquis al final de cadascuna de les sessions, i el concert del grup de folkpunk Matagalls a la sala El Sielu.

«Feia temps que Cineclub Manresa tenia entre cella i cella poder erigir una mostra de cinema que aglutinés aquelles pel·lícules d'autor que s'instal·len en els marges dels circuits comercials», expliquen els organitzadors» «i que posen en relleu com les mancances pressupostàries sovint es converteixen en oportunitats per explorar la imatge, el so, la narrativa i l'estètica des d'una mirada allunyada dels convencionalismes».

Segons els responsables de Cineclub Manresa, Perifèrics «es proposa la recuperació i reivindicació d'aquelles cinematografies llunyanes, oblidades o bé deixades de banda». Per aquest motiu, el tema escollit per a la primera edició del festival és la Mirada.

El certamen s'iniciarà el divendres 13 de març (20 h) amb la projecció del film Els camps magnètics (2019, 85 minuts), de Lluis de Sola (Barcelona, 1980). La protagonista és una dona d'aparença inquietant de la se'n van coneixent idees, records i especulacions.

El gruix de la programació es podrà gaudir el dissabte dia 14. A partir de les 18 h, es projectaran cinc curtmetratges dins d'una sessió que portarà per títol Experimental. Les cintes són: Un encanteri (2014, 15 minuts) i Llocs on amagar un cos (2018, 9 minuts), de Lluís de Solà; Under Gods (2020, 7.57 minuts), d'Andrea Fernández i Nuno Pessoa (Lisboa, 1979); El recuerdo del rostro (2019, 12 minuts), d'Andrea Fernández; i Doomburup (2019, 8 minuts), del manresà Oriol Segon (1981). Aquest darrer curt és una creació visual emmarcada en el festival Josart, en el qual la natura, la fauna i l'estructura de les coses petites es manifesten acompanyades d'una simfonia improvisada.

La vetllada cinematogràfica del dissabte (20 h) es clourà amb una Retrospectiva: la projecció de la pel·lícula Sombre (1998, 112 minuts), del director francès Philippe Grandieux (Saint Ettiène, 1954). El film, que no es va estrenar a l'estat espanyol, explica la història d'un home que decideix viure a les tenebres i, des d'aquí, seduir dones.

El concert de Matagalls, a les 23.30 h, i amb entrada gratuïta, tindrà lloc al Sielu i serà d'entrada gratuïta.

El diumenge 15 de març, a les 17 h, es projectarà Young & Beautiful (2018, 72 minuts), de Marina Lameiro (Pamplona, 1986), un film que segueix de prop quatre joves que intenten mantenir vives les seves il·lusions en un país en crisi. Dues hores més tard, a les 19 h, es veurà per primer cop a Manresa la pel·lícula Liberté (2019, 132 minuts), d'Albert Serra (Banyoles, 1975), que va guanyar el premi especial del jurat Un Certain Regard al festival de Cannes, a més de dos premis Gaudí. Serra present a la sessió per participar posteriorment en una xerrada amb el públic.

Qui vulgui presenciar totes les pel·lículs pot comprar un abonament que es posa a la venda per 12 euros. Les entrades individuals tenen un preu de 3 euros, mentre que per assistir a la projecció del film d'Albert Serra -inclòs, alhora, en la programació habitual de Cineclub- caldrà comprar una entrada de 5 euros. Els abonats de l'entitat tenen l'entrada gratuïta.