El rodatge d'«Hache» 's'exhibeix' pel Passeig de Manresa

El rodatge de la sèrie Hache de Netflix a Manresa desperta la curiositat d'algun que un altre fan, avui per exemple, s'ha pogut veure a dos dels actors protagonistes de la ficció rodant una escena junts al bell mig del Passeig de Manresa. Marc Martínez i Adriana Ugarte arriben al fictici Club Albatros, que és en realitat el Centre gràfic, amb un Lincoln Continental. L'escena a ha acumulat a una seixantena d'encuriosits al passeig del municipi.

Hache és una sèrie situada en la Barcelona dels anys seixanta just quan el tràfic d'heroïna es troba en el seu punt més àlgid. Protagonitzada per Adriana Ugarte i creada i escrita per Verónica Fernández, està inspirada en fets reals. La història d'aquesta segona temporada segueix el recorregut d'Helena Olalla (Hache-Ugarte) com a hereva al capdavant de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica (Javier Rey) en la primera temporada. L'estrena dels nous capítols és prevista per a aquest any.