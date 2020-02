Un documental repassarà la trajectòria musical de Rosalía

Rosalía ha estat gravant un documental sobre el seu fulgurant ascens fins a l'èxit. De la mà de la productora Honda Stage i la revista 'Billboard', el projecte audiovisual constarà de tres parts i portarà per títol 'La Rosalía'. Encara no té data d'estrena.



Segons ha difós la productora a través de les xarxes, el documental abordarà com "l'estrella catalana de flamenc s'ha fixat com a objectiu esdevenir una artista espanyola d'influència internacional" i la seva passió per perseguir els seus somnis.



En el tràiler, que ja està disponible, combina imatges de concerts, videoclips i altres d'inèdites, amb declaracions seves com a fil conductor.





This week on #HondaBackstage, @rosalia ?? takes us through her unique origin story of studying music in Spain and the passion that inspired her to pursue her dreams? pic.twitter.com/Ohsbmr52wi