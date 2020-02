Antoni Gelonch parla avui a Manresa del llibre «100 pioneres catalanes»

L'escriptor lleidatà Antoni Gelonch presentarà avui el llibre 100 pioneres catalanes a Manresa, en un acte que tindrà lloc a l'Espai Òmnium a partir de les 19 h i amb entrada lliure. Com en altres visites de l'autor a la capital bagenca, tindrà la companyia de la periodista Anna Vilajosana com a conductora de la trobada.

Gelonch persevera en aquesta publicació en la voluntat de donar a conèixer la petjada femenina en la història, com ja va fer a 100 dones, 100 inspiracions creatives i a 100 dones catalanes (Viena Edicions). A 100 pioneres catalanes presenta un centenar de dones que van aconseguir fites fins aleshores negades al gènere femení, com les càtedres universitàries i les alcaldies. El llibre està prologat per Marta Pessarrodona, guardonada l'any passat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.