L'art reivindicatiu de Banksy s'exposa amb més d'un centenar de rèpliques

L'Espai Trafalgar de Barcelona acull una exposició que centralitza la majoria de l'obra del grafiter Banksy des de l'any 2000 fins al 2018. The World of Banksy conté més d'un centenar de reproduccions a mida real fetes per una desena d'autors que també es volen mantenir en l'anonimat. "És un dels misteris millor guardats. Espero que continuem sense saber qui és Banksy, perquè el missatge és molt més important que el tio que ho pinta. Potser és una dona, qui sap", diu el comissari de l'exposició, Hazis Varda. L'objectiu de la mostra és difondre el missatge de denúncia social i política a través de l'art, més enllà d'autories. El projecte es va estrenar a Paris, i suma més de 150.000 visitants. L'estada a Barcelona no té data de sortida.

L'exposició reuneix obres del grafiter fetes originalment a França, els Estats Units, el Regne Unit, Israel i Palestina. De moment només ha viatjat a Barcelona, on s'hi estarà un mínim de tres mesos.

"Tenim la majoria de les obres de Banksy, localitzades per països. Tenen molta relació amb el lloc on les va fer", apunta Varda. Peces que denuncien els atacs terroristes a França, la societat consumista nord-americana o el conflicte entre Israel i Palestina.

L'objectiu d'aquesta exposició nascuda a l'Espace Lafayette Drouot de Paris és centralitzar totes les peces al mateix lloc i aconseguir "una idea global del món" de l'artista urbà per excel·lència. "Si veus la pintura sense saber d'on és, perds part del missatge", avança el comissari, i per això les parets de l'Espai Trafalgar especifiquen la localització on es trobava la peça.



El misteri de l'anonimat

La mostra no pretén endinsar-se en la identitat de Banksy, sinó posar context al seu treball i "difondre el seu missatge". Un equip de deu grafiters que volen mantenir-se també en l'anonimat han creat les recreacions a mida real. "La idea no és parlar d'ells, sinó de difondre el missatge de Banksy i que la gent l'entengui", assegura el comissari, Hazis Varda.

Varda desitja que l'anonimat de Banksy continuï intacte, ja que és "un dels misteris millor guardats". A més, assegura que malgrat no és una exposició autoritzada o supervisada per ell, l'artista sempre ha manifestat a través d'internet que "està d'acord amb la gent que difon el seu missatge". "Nosaltres és el que fem. Espero que estigui content", assenyala.

Banksy va néixer probablement a Bristol (Regne Unit) cap al 1974. Va ser a la dècada dels noranta quan el seu street art es va donar a conèixer.



Obres més icòniques

L'exposició té vocació immersiva, i com a exemple clar la recreació d'una de les habitacions de l'Hotel Walled Off davant del mur de Betlem. Banksy va dibuixar-hi Guerra de coixins israeliana-palestina. Aspectes urbans com senyals de trànsit o una cabina telefònica típica de Londres ajuden a recrear l'atmosfera cosmopolita del seu treball.

No hi falten obres com Sempre hi ha esperança (noia amb globus), que va aparèixer al districte de Southbank de Londres, o Prohibit jugar a pilota, reproduïda als carrers de Tottenham.