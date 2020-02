La llibreria Cal Cisteller de Navàs estrena un espai per a actes culturals

«És un intent, amb il·lusió, per fer sobreviure la llibreria. Em vaig preguntar per què començava les obres si el que havia de fer era tancar la porta. Però a mi m'agrada molt el món dels llibres i oferir la sala per fer actes culturals és obrir una nova etapa per veure si la venda es mou... i també per fer aixecar la gent del sofà», exposa Rosa Obradors per explicar els motius que l'han portat a reconvertir la casa de la seva mare, adjacent a l'establiment centenari de Cal Cisteller de Navàs, situat a la carretera de Berga, en un espai on fer presentacions de llibres i tota mena d'actes culturals relacionats amb la literatura: des de tallers per a infants fins a microteatre. «Si algun col·lectiu vol proposar fer alguna cosa, en podem parlar», exposa.

Avui, de 5 de la tarda a 8 del vespre, es farà una jornada de portes obertes del nou espai cultural. Hi haurà pica-pica i també s'oferiran descomptes en els llibres. I es mostrarà el calendari d'actes ja programats amb presentacions a càrrec d'escriptors com Màrius Serra, David Nel·lo, Rafel Nadal i Toni Cruanyes.

Cal Cisteller, que va celebrar 100 anys el 2017, agafarà en la nova etapa el seu nom popular: fins ara s'ha anomenat Llibreria Obradors. Cal Cisteller deu el nom a l'ofici de l'avi i el pare d'Obradors, però de sempre s'hi han venut i deixat en préstec llibres de segona mà. «Era com una biblioteca, amb una miniquota d'una pesseta», rememora la llibretera, que remarca la polivalència de les botigues de poble: ara ven llibres, i també revistes, diaris, articles de papereria, regals...

L'esperit de Cal Cisteller es transmet en el nou espai amb el mural que hi ha pintat l'il·lustrador navassenc Valentí Gubianas: hi surten Esteve Obradors, amb una cistella collint un al·legòric raïm; i Pepita Penina, amb un pollastre perquè venia del camp però va esdevenir l'ànima de la llibreria. Eren els pares de l'actual llibretera. L'espai té capacitat per a una quarantena de persones.