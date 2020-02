Nit de policia i dia de flirteig a «Hache»

Tot és mentida, en el setè art. O quasi tot. Si dimarts el glamur del Club Albatros s'havia apagat, ahir els llums de neó tornaven a il·luminar el local mafiós de la sèrie de Netflix Hache, que es roda fins avui a Manresa. Ahir, també, al passeig de Pere III, on la façana del Centregràfic es va tornar a convertir en l'entrada d'aquest club nocturn que regenta la protagonista, l'actriu Adriana Ugarte, que ha agafat les regnes del negoci de Malpica i que, durant la primera part de la tarda, va ser l'estrella de la filmació de la sèrie, acompanyada de l'actor Marcel Borràs. A la nit, petó de cine d'Ugarte i Borràs i, més tard, arribada de la policia al club nocturn, en una escena amb extres vestits de festa i amb un Eduardo Noriega com a inspector Alejandro Vinuesa que, minuts abans, observava el petó des des l'altra banda del Passeig. Ahir, ara ja sí, la marquesina del club lluïa impecable i les lletres del cartell Albatros tornaven a llançar centelleigs vermells.

El fort vent que bufava a la tarda va provocar alguns problemes en l'attrezzo i va fer caure el tòtem publicitari, situat al costat d'unes cadires de fusta, a tocar del quiosc i la parada de flors que ambientaven el reconvertit Passeig manresà en la Rambla de los Estudios barcelonina. Un ensurt sense conseqüències. Però el fred va fer, també, que els nombrosos extres que van participar en el rodatge –vianants llegint el diari, parelles passejant, mariners al costat del camió Dodge 1914, l'enllustrador de sabates, els porters de l'Albatros i els clients del club– esperessin amb l'abric cordat fins al coll el torn de rodatge, a les ordres dels dos directors, Jorge Tor-regrossa i Fernando Trullols.

L'escena d'ahir a la tarda situava la protagonista al portal número 25 del Passeig, a la cantonada del local mafiós, des d'on sortia, vestida de carrer, amb guants, sabates i bossa de mà a joc, de color marró, per avançar uns metres i trobar-se al davant del Club Albatros amb l'actor Marcel Borràs damunt d'una moto Ossa 125 B mentre, darrere, enfilava el carrer un Renault 4/4. Intercanviaven quatre paraules en una breu conversa que acabava quan ella tornava, de nou, cap al portal.

La filmació, que es va aturar a mitja tarda perquè l'equip sopés a l'Anònima, on la Productora Weekend Studio té situat el centre d'operacions, va tornar a congregar nombrosos curiosos, novament preparats amb el mòbil a la mà. I no faltaven comentaris: «Un club aquí i sense saber-ho!» (per l'Albatros); «és el primer cop que veig una famosa» (per Adriana Ugarte) o «tota la tarda per rodar una escena?» (sí, això del cinema és lent). Que Manresa sigui un escenari encara és relativament nou. I llaminer.

Ja fosca nit, el rodatge va continuar amb l'escena del petó entre Ugarte i Borràs amb Noriega esperant a metres de distància i amb la jaqueta d'hivern ben cordada. La filmació, per als profans, comença inexorablement quan un dels membres de l'equip deixa les rajoles del Passeig ben ruixades i el fum que imita la boira s'escampa com una taca d'oli. Assaig, silenci i acció. En aquesta ocasió, amb l'arribada de la policia al club i l'ordre habitual: «Alto! Que no es mogui ningú!». Però era l'hora de treure a passejar els gossos, protagonistes inesperats amb els seus lladrucs, que estiraven els seus amos, aturats darrere les cintes que marcaven el perímetre del rodatge. La negra nit es va solucionar amb llum addicional als fanals i un focus situat en una gran grua a Crist Rei. I encara havien d'arribar mafiosos, presumiblement italians, perquè el rodatge continuava fins a la matinada.

La flota automobilística de la sèrie, com en la primera temporada, torna a ser de l'empresa Spotcar, del manresà Carles Gar-riga. Ahir hi van participar fins a 9 vehicles d'època: una furgoneta Seat Formichetta, un Renault Gordini, dos Seat 1400 (els vehicles de la policia), un Seat 1500, un Volkswagen Escarbat, una moto Ossa 125, un Dodge 1914 i un Renault 4/4.



Avui, nou dia de rodatge

Avui serà el quart i darrer dia de rodatge de la sèrie, aquesta setmana, a Manresa. Es tornarà a tallar al trànsit de vehicles, de les 13 a les 02 h, el primer tram del Passeig, entre Muralla Sant Domènec i Guimerà (Crist Rei), i el carrer Arquitecte Oms. La història de la segona temporada segueix el recor-regut d' Hache (Ugarte) com a hereva de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica en la primera part.