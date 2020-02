Antoni Gelonch porta a Manresa un llibre sobre dones pioneres

L'escriptor lleidatà Antoni Gelonch va presentar ahir a l'Espai Òmnium de Manresa el llibre 100 pioneres catalanes, un volum que completa una trilogia que reivindica el paper de les dones en la societat. Publicat per Viena Edicions, l'obra presenta un centenar de dones que van ser les primeres de conquerir espais reservats tradicionalment als homes, com és el cas de la berguedana Jennifer Prat, la primera fèmina que va ser cap de colla de la Patum. En un acte conduït per la periodista Anna Vilajosana, Gelonch va alertar de la necessitat de continuar lluitant per la igualtat entre homes i dones.