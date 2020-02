«Em fascina el que hi ha darrere les càmeres»

El manresà Toni Navarro (1964) no s'ha perdut cap dia de rodatge d' Hache. Ni d'aquesta temporada ni de la passada. De fet, l'equip el té ben clissat: «'una altra vegada aquí? Si és molt avorrit!'», em diuen. Però a mi em fascina què hi ha darrere les càmeres, la preparació de les seqüències, l'ambientació. Jo pagaria per ser a l'equip tècnic, per poder observar de prop». Navarro és un enamorat del cinema de terror i ciència-ficció (i un assidu a Sitges) i, tot i que Hache no és del gènere, ha seguit amb devoció cada filmació a «la meva ciutat»: ha estat a tot arreu. Del gimnàs de l'Anònima a la Seu («vaig ser l'únic que no era de l'equip a dins la basílica») i, enguany, ha pogut conversar amb el director Jorge Torregrossa i amb Eduardo Noriega, «molt atents i amables». La seva norma? «No molestar i ser educat». I ho és.