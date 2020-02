Màfia, glamur i batuda al Club Albatros

Els llums del cotxe de Vinuesa han d'estar encesos!». Dit i fet. Just després que un dels membres de l'equip de Spotcar, l'empresa de cotxes del manresà Carles Garriga, encengués els llums del Renault Gordini –l'automòbil de l'inspector que interpreta Eduardo Noriega– va sonar la claqueta. Acció. L'actor, amb un elegant vestit gris i Adriana Ugarte (Hache), de lluentons platejats, esperaven al número 25 de la Rambla de los Estudios (en la vida real, el Passeig). Agafats de la mà començaven a córrer passant per davant del Club Albatros (avui, novament, Centregràfic) mentre la trentena d'extres sortien també, però en estampida, del local mafiós. Crits, esbufecs i una sabata perduda a l'entrada del club. Una fugida de cames ajudeu-me presumiblement per una batuda de la policia. Ugarte i Noriega travessaven la gentada en direcció al Casino (en la ficció, Cinema Aurora) i agafats de la mà no s'aturaven fins arribar al cotxe, aparcat uns metres més amunt. Pujaven, i el Renault Gordini cremava el motor enfilant pel carrer Arquitecte Oms. Fi de l'escena. Eren 2/4 de 10 de la nit i encara hi havia públic seguint el rodatge d'una de les seqüències més entretingudes del dia. Quedaven més de tres hores de focus i càmeres. I mantes i abrics per abrigar els extres amb vestits de nits. L'Albatros no és un club qualsevol.

La sèrie de Netflix, Hache, acabava ahir una intensa setmana de rodatge a Manresa que els ha portat del barri de la Sagrada Família fins a l'Anònima, passant pels car-rers del Barri Antic i centralitzant el gros de la filmació al Passeig de Manresa, on es troba situat aquest Club Albatros que en tres dies ha passat de l'abandonament a la màxima esplendor. Els extres, ahir, van treballar de valent. A l'escena anterior a l'estampida s'inaugurava el club. Porters d'un blanc impecable, senyors amb corbata de llacet i senyores amb aparents abrics de pell. Sabates enllustrades i talons fins. I, com la vida mateixa, de l'ostentació a la modèstia d'una parella creuant el carrer, aliena al glamur. Ficció, sí. De lluny, Noriega s'ho mirava i, després, amb pas decidit, caminava fins al local. Tallin!

Una seqüència, just abans de l'hora de sopar, que va congregar una munió de curiosos al Passeig. Uns, buscant famosos («Adriana, què?»); altres reconeixent extres («aquest senyor és de Manresa»); uns sense saber què passava («què dius que roden?»); altres amb els deures fets (« Hache, la segona temporada»). Entre presa i presa, Noriega parlava amb el director, Jorge Torregrossa i, mòbil a la mà, fotografiava l'entrada del Club Albatros abans de xerrar amb els extres.

A la tarda, a la llum del dia, i amb un fort vent que va fer perillar el quiosc de flors, Ugarte, hereva del negoci de la droga de Malpica, rebia davant de l'Albatros els caps mafiosos italians arribats en un Cadillac Sixty i un Chrevrolet Bel-Air. Avui, per als manresans, la Rambla ja tornarà a ser el Passeig.