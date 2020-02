Daniel Monzón rodarà el juny a Manresa «Las leyes de la frontera», de Javier Cercas

El director mallorquí Daniel Monzón ha caminat uns quants quilòmetres pels carrers i barris de Manresa en les quatre visites que ha fet a la capital del Bages. El motiu? Buscar localitzacions per al seu nou projecte. I, pel que sembla, les ha trobades. Monzón rodarà el juny a Manresa l'adaptació cinematogràfica de la novel·la del gironí Javier Cercas Las leyes de la frontera (2012), com ahir confirmava Aleix Farrés, tècnic responsable de la Manresa Film Comission, l'oficina municipal encarregada de coordinar els rodatges. Manresa es traslladarà, ara, als anys setanta en un retrat de la Girona quinqui de la Transició. Girona, on transcorre la trama de la novel·la, serà, també, un dels escenaris del film. El repartiment encara no s'ha fet públic.

La pel·lícula és una producció del gironí Edmon Roch (Ikiru Films), que ha estat darrere dels darrers treballs del cineasta mallorquí establert a Madrid, com El niño (2014) i Yucatán (2018). Com explica Farrés, Roch, Monzón i el director d'art, Balter Gallart, van visitar Manresa «a l'estiu i des de llavors s'ha estat treballant» en un projecte on els escenaris, interiors i exteriors, de la capital del Bages «tindran molt protagonisme». Per a Farrés, l'arribada d'un projecte com aquest és degut al positiu «boca-orella» que està posant de moda Manresa com a plató de rodatges. Com ja va explicar aquest diari, la ciutat s'ha situat, en el rànquing dels més de 200 municipis adscrits a la Catalunya Film Comission, entre els 15 primers quant a volum de filmacions.