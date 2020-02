Les filmacions a Manresa en els darrers tres anys reporten 1.300.000 euros

En els darrers tres anys, explica Aleix Farrés, tècnic responsable des de final del 2016 de la Manresa Film Comission, la filmació d'anuncis, sèries i pel·lícules a Manresa ha reportat a la ciutat una xifra aproximada «d'un milió tres-cents mil euros», que es comptabilitzen en despeses de les productores en proveïdors, allotjaments, contractes de serveis d'empreses, de personal (a través del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació), de restauració, de material, dels sous del càsting o de les taxes. El projecte de més impacte, fins ara, ha estat la sèrie de Netflix, Hache, que dijous acabava una tongada de quatre dies seguits de rodatge a Manresa en la seva segona temporada. Com ja va publicar aquest diari a final de l'any pasat, els prop de 20 dies de filmació de la primera temporada d' Hache van suposar per a la ciutat un retorn de 500.000 euros. A banda de l'Anònima, «peça clau», segons Farrés, en la maquinària de rodatges, les peculiaritats del Barri Antic ja se sumen a un ventall més ampli: les últimes produccions han buscat interiors, com el Centre Hospitalari, i exteriors, com el barri de la Sagrada Família.