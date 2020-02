Pons afronta un doble programa de Mahler per l'aniversari del Liceu

El director musical del Liceu, el puig-reigenc Josep Pons, afronta un doble programa de Mahler en el marc del vintè aniversari de la reobertura del coliseu barceloní. La primera cita tindrà lloc demà, amb La Resurrecció, la segona simfonia del catàleg de Mahler, «una peça adequada per a aquesta celebració de la reobertura del Liceu, que va ressorgir de les seves cendres», explicava ahir el mateix Pons a la presentació del doble programa. I un «repte» per a l'Orquestra Simfònica i per al Cor del Liceu, dirigit per Conxita Garcia, així com per a l'Orfeó Català, dirigit per Pablo Larraz. Segons Pons, «Mahler és un director d'òpera, un dels millors del seu temps, que en canvi va escriure onze simfonies. Amb ell, el terme simfonia perd el sentit secular, cosa que ja havia començat amb Beethoven, perquè, per a Mahler, una simfonia és un tot en el qual tothom és a dins, amb els seus dubtes, les seves manies i els seus temes, com l'ànima, la mort». La segona simfonia de Mahler va ser la primera d'incorporar el cor i la veu solista, en aquest cas la soprano Chen Reiss i la mezzosoprano Karen Cargili.

Com ja va explicar aquest diari, amb la intenció de «portar al ter-ritori» una obra simfònica que poques vegades es pot escoltar en auditoris locals, el Liceu interpretarà la Cinquena Simfonia mahleriana sota la batuta de Pons a l'Auditori Enric Granados de Lleida (8 de maig), al teatre Kursaal de Manresa (9 de maig) i al Teatre Auditori de Sant Cugat (10 de maig). Una peça «lírica, però al mateix temps propera al dramatisme, immortalitzada per Luchino Visconti a Mort a Venècia».