Àlex Rigola estrenarà una versió lliure de «La gavina» d'Anton Txékhov a La Villarroel

El director teatral Àlex Rigola torna a La Villarroel, on va estrenar l'adaptació de la pel·lícula 'Marits i mullers', el 2015, amb una versió lliure de 'La gavina', d'Anton Txékhov, un espectacle que parla d'amor i teatre amb els actors i actrius Mónica López, Nao Albet, Melisa Salvatierra, Pau Miró, Roser Vilajosana i Xavi Sáez. L'obra d'Anton Txékhov és el punt de partida per un espectacle de nova creació. En línia amb els nous llenguatges que fa temps que experimenta, Rigola, com ha explicat el teatre, "juga a difuminar els límits de ficció i realitat, persona i personatge". Els protagonistes parlen a l'obra de les seves emocions, de les seves pors, de les seves frustracions en els àmbits de l'amor i el teatre.

'La gavina' és una coproducció de Heartbreak Hotel, Titus Andrònic i La Villarroel i es podrà veure del 13 de març al 26 d'abril.