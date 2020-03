«Et diran que llegeixis, Bernat», del desaparegut Josep Maria Aloy, torna a les llibreries

En "record i homenatge" al crític i especialista en literatura infantil i Juvenil, Josep Maria Aloy, que va morir el passat 14 de febrer als 71 anys, la berguedana Edicions de L'Albí ha fet un rellançament a llibreries de l'obra "Et diran que llegeixis, Bernat. Mig segle de literatura catalana per a joves (1960-2010)", la primera edició de la qual es va publicar ara fa deu anys. El llibre, dedicat al seu fill Bernat, es va presentar a Manresa, l'abril del 2010, a la Sala d'Actes del Casino, en un acte organitzat per Òmnium.



Es tracta d'un llibre que ha esdevingut una guia de lectura indispensable per a conèixer la nostra literatura per a joves i, com va escriure el manresà Lluís Calderer en el pròleg, "un excel·lent company de viatge per a pares i lectors en general". Un volum on Aloy va abocar al coneixement que, al llarg de llavors trenta anys, va adquiri com a estudiós de la literatura infantil i juvenil. Com explicava ell mateix, El diran que llegeixis, Bernat, no volia ser un cànon però sí "un homenatge personal a autors clàssics com Vallverdú, Carbó i Sorribas", autèntics "herois" quan anavaven maldades per a la llengua.



"Et diran que llegeixis, Bernat" té 212 pàgines i un preu de 20 euros.