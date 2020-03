Igualada serà la Capital de la Cultura Catalana el 2022

Igualada serà la Capital de la Cultura Catalana 2022. El president de l'¡Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha notificat aquest dilluns la designació a l'alcalde, Marc Castells, i li ha mostrat el convenciment que "la vostra capitalitat cultural serà molt beneficiosa per a la vostra ciutat, per a la cultura catalana i per a la nostra nació". En el moment de rebre la comunicació oficial Castells ha convidat les entitats i la ciutadania "a participar i a preparar-la i viure-la conjuntament. Espero que, tots plegats, podrem fer realitat una gran capitalitat". En la mateixa línia, el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha destacat que "tenim un gran repte i una gran oportunitat per donar a conèixer a tot el país la nostra riquesa cultural".





La ciutat d'Igualada ha estat designada com a Capital de la Cultura Catalana 2022. @culturaigualada @cultura_cat pic.twitter.com/wiFBmIcGh0 — Ajuntament Igualada (@ajigualada) March 2, 2020

L'Organització Capital de la Cultura Catalana destaca que "amb motiu de la seva capitalitat cultural, Igualada té la voluntat de mostrar tot allò que la distingeix a nivell cultural, per palesar la qualitat i la potencialitat del teixit associatiu, de les empreses i dels equipaments.amb l'objectiu que tots els col·lectius se sentin representats. La intenció és projectar la cultura en general, amb un equilibri de les disciplines artístiques però amb la voluntat de reforçar alguns elements com són la música de cambra, el patrimoni arquitectònic, les arts escèniques i el patrimoni tradicional i popular.L'organització també ha designat Lloret de Mar com a Capital de la Cultura Catalana 2023. La Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té entre els seus objectius contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes i promocionar i projectar el municipi designat, tant a l'interior com a l'exterior.