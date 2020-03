Manresa sumarà quatre obres més d'art urbà aquesta setmana

El projecte MUR Manresa ha convidat aquesta setmana al Centre Històric els artistes Aïda Gomez (Madrid), Randy (Manresa), Mateu Targa (Berga) i Jofre Oliveras (Girona) en un projecte de creació artística urbana organitzat per L'Antic de Manresa, l'Ajuntament de Manresa i el col·lectiu MUR, que n'és el comissari.

Per a la realització de les obres, que avui ja s'estan pintant, els artistes col·laboren amb alguns dels col·lectius socials de Manresa, com Acció Lila i la PAHC. Aquest posicionament participatiu l'han volgut establir els artistes i també els organitzadors i comissaris del festival (Berni Puig, Jofre Oliveras, Txus Aloy i Vicky Garcia), que entenen l'art urbà com una eina de transformació, d'integració social i comunicació.

MUR (Manresa Art Urbà) va néixer el 2018 en el marc de Manresa Capital de la Cultura Catalana amb finalitat de cercar noves vies de participació ciutadana a través de l'art i l'urbanisme en diversos espais públics de la ciutat, amb la intenció de reivindicar l'art urbà. Amb la voluntat d'explorar nous espai d'expressió artística i promoure l'eclosió de nous llenguatges lligats a la cultura urbana, també es vol aconseguir fomentar la descoberta d'espais desconeguts o poc transitats, la valoració d'àmbits urbans en procés de degradació urbana al Centre Històric i l'apropiació social de l'espai públic com a escenari d'expressió i difusió artística.

Des del punt de vista del públic, es vol afavorir unes formes d'expressió artística destinades al públic més jove que, normalment troba el seu espai al marge de les institucions i equipaments culturals, explorant noves vies de participació i de sensibilització cultural i artística. I, des del punt de vista de promoció de la ciutat, la intenció és afegir un nou centre d'interès cultural per atraure nous visitants.

Les obres dels artistes seran dues pintures murals, una al carrer de la Dama i l'altra al pàrquing de la Dama, una escultura al carrer Arbonés, prop dels jutjats i un instal·lació mural escultòrica a la plaça Serarols.



Els artistes



Randy: Al carrer de la Dama. Realitzarà un mural inspirat en els rètols industrials anglesos i americans de finals del segle XIX, amb el lema "Mujer Bonita es la que Lucha y no se calla", pintat amb les tècniques tradicionals que s'utilitzaven en aquella època. El manresà va estudiar il·lustració a l'Escola d'Art de la ciutat i des de fa aproximadament 5 anys treballa en món del lettering i la cal·ligrafia. Ha realitzat molts dels rètols tradicionals que s'han fet a Manresa els darrers anys.

Mateu Targa: Al pàrquing del carrer de la Dama. El berguedà utilitza els elements de la pintura clàssica per dur-los al mural de gran format. En aquest procés hi ha una clara intenció d'explicar les sensacions experimentades en la seva vida a través d'imatges suggerents per la seva contextualització. Artista visual, des dels seus inicis ha utilitzat la pintura a l'oli com a mitjà. En la seva època com estudiant a l'escola Massana va fer les seves primeres instal·lacions a l'espai públic. D'aquí sorgeix més endavant el col·lectiu Cúmul, del qual forma part. Tot i això, descobreix la passió per la pintura mural al seu pas per diferents països del sud-est asiàtic, i és quan entén l'art com una eina que li permet conèixer gent i entorn d'una manera diferent i poder parlar d'aquestes realitats.

Aïda Gómez: Al carrer Arbonés. Per a MUR realitzarà una escultura que vol ser un monument del futur i que condemna les actuals sentències per agressions sexuals. La mida de l'escultura vol indicar el nostre estat actual. Segons l'artista madrilenya, aquest monument requereix de cures i educació per poder créixer, i creu que "en el futur, els nostres successors miraran enrere i s'escandalitzaran amb aquestes condemnes injustes, així com nosaltres ens escandalitzem en veure que l'esclavitud estava emparada per la llei". Llicenciada en Bellas Artes per la Universidad de Castilla-La Mancha, Aïda Gómez va estudiar escultura a la Kunsthochschule Weißensee de Berlín i ha estat artista resident a diverses institucions i espais d'Argentina, Polònia, Islàndia, Portugal i Holanda.

Jofre Oliveras: A la plaça Serarols. L'obra que presenta el gironí dins MUR és una instal·lació escultòrica que forma part d'un projecte particular anomenat "Llegendes de Manresa". Ara, a la plaça Serarols, i se suma a la que va instal·lar a la plaça Major durant el Festival MUR del 2018 amb motiu de Manresa Capital de la Cultura Catalana. Segons Oliveras "institucionalment hi ha una voluntat de generar una imatge d'espai públic net, on no hi cap la idea de pobresa, o no interessa que la gent es reuneixi i acabin sent espais de transició". És en aquest sentit que planteja la seva obra, en la qual els coloms volen simbolitzar un acte respectuós cap a la reunió. Uns coloms estàtics reunits sobre una arcada que volen honorar les reunions a les places. Artista urbà, titulat en gestió Cultural i disseny, la seva projecció internacional l'ha dut a participar en ART Basel Miami. Oliveras defineix l'art com un procés d'innovació. Treballa en espais públics a través del mural, l'escultura i la instal·lació i les seves obres estan inspirades per l'entorn on les realitza.