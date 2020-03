La Passió d'Esparreguera estrena temporada amb un nou Jesús, a càrrec de Jaume Navarro

La Passió d'Esparreguera ja té les entrades a la venda per a aquesta nova temporada, amb representacions els dies 8, 15 i 29 de març, 4, 10, 19 i 25 d'abril i 1 i 3 de maig. La gran novetat d'enguany són els canvis en el repartiment, en què cal destacar la incorporació d'un nou Jesús, a càrrec de Jaume Navarro Tovar, que des de l'octubre treballa amb el personatge, aprofundint en cada quadre, començant pel text i seguint pel moviment i aspectes tècnics, que conclourà perfilant la composició, els tons i l'evolució del personatge. D'altra banda, Gerard Bidegain interpretarà Judes, Jaume Navarro tornarà a fer de Pere i Lluc López farà el paper de Caifàs. Són només quatre dels més de 25 actors i actrius que estrenen nou personatge aquest any, el quart i el darrer de l'equip de direcció encapçalat per Vicky Alvelo. Es continua invertint en atrezzo, i es notarà en els quadres on Jesús foragita els mercaders del temple i en l'elecció dels apòstols. També es treballa en vestuari i maquillatge, i el quadre d'Herodes estrenarà una coreografia d'Èric Rangel. I per primer cop una dona, Anna Niebla, dirigirà els músics en algunes funcions.