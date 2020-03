prometedor debut de melina matsoukas

Queen & Slim

? Estats Units, 2020. Suspens, drama. 132 minuts. Direcció: Melina Matsoukas. Guió: Lena Waithe. Intèrprets: Daniel Kaluuya (Slim), Jodie Turner-Smith (Queen), Bokeem Woodbine (oncle Earl). Pantalles: Guiu (la Seu).

Una parella d'amants fugen desesperadament de les forces de la llei i es lliuren a una passió arrabassadora, condemnada inexorablement per un destí tràgic. Aquesta premissa argumental i dramàtica ha esdevingut una de les icones del cinema nord-americà, i ha impulsat una llista llarga i memorable de clàssics: Només es viu una vegada (Lang, 1937), Els amants de la nit (Ray, 1947), El dimoni de les armes (Lewis, 1950), Malas Tierras (Malick, 1973), Bonnie and Clyde (Penn, 1967)?

Queen & Slim segueix el rastre d'aquests títols fonamentals, però està lluny creativament d'ells. No obstant això, l' opera prima de Melina Matsoukas (una reconeguda directora de videoclips, com el Formation, de Beyoncé) mereix la seva visió. En la seqüència inicial veiem dos joves afroamericans que són detinguts a la seva primera cita per una suposada infracció, acusats per un policia racista. Després d'un tiroteig, es veuran obligats a fugir i s'embrancaran en una aventura tan intensa com incerta. El film segueix fil per randa els trets diferencials del thriller romàntic que es fusiona amb les road movies. La realitzadora nord-americana imprimeix un vigor narratiu notori, i extreu unes composicions convincents de la seva parella protagonista (Jodie Turner-Smith i Daniel Kaluuya, revelat a la impactant Deixa'm entrar). D'altra banda, una de les seves facetes més suggeridores és la seva innegable capacitat per copsar fidelment un esperit genuïnament afroamericà, subratllada per la modèlica utilització d'una potent banda sonora. Un cert manierisme visual i un guió que no desenvolupa adequadament la seva càrrega de denúncia social llasten sensiblement una proposta atractiva i recomanable. Un debut indiscutiblement prometedor d'una cineasta que pot esdevenir una autora significativa.