«Et diran que llegeixis, Bernat», de Josep Maria Aloy, torna avui a les llibreries

«Quan arribem al final, llegir haurà estat una de les activitats de les quals menys ens penedirem». Convençut dels beneficis que aportava la lectura, així explicava ara fa deu anys el desaparegut Josep Maria Aloy -que va morir el 14 de febrer passat als 71 anys- el perquè del llibre Et diran que llegeixis, Bernat (Edicions de L'Albí). Un volum on el manresà repassava la literatura catalana per a joves del 1960 al 2010 amb el coneixement que, al llarg dels darrers trenta anys, havia adquirit com a estudiós de la literatura infantil i juvenil. Quan es compleix una dècada de la seva primera edició, la berguedana L'Albí el recupera i el torna a les llibreries com a «homenatge i record» a la figura d'Aloy. El llibre es podrà trobar a partir d'avui. Et diran que llegeixis, Bernat és un monòleg que l'autor dirigeix al seu fill però que, alhora, s'adreça molt especialment a mestres, pares i bibliotecaris com a eina i com a guia per escollir lectures. Amb el pròleg del manresà Lluís Calderer, el llibre es va presentar l'abril del 2010 al Casino de Manresa.