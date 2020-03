Súria també recordarà els deportats als camps nazis amb les Stolpersteine

El darrer ple municipal de Súria va aprovar per unanimitat un dictamen per a la instal·lació de plaques Stolpersteine per recordar els suriencs que van ser víctimes del nazisme. Les llambordes es col·locaran en el paviment, davant de les cases on van viure els represaliats. A la Catalunya Central ja hi ha diversos pobles i ciutats que han fer el pas de recordar els seus deportats. Els primers, Navàs i Palà de Torroella, el 2015, seguits de Manresa, Igualada, Olesa, Sant Vicenç, Gironella i Puig-reig i, a l'abril, Esparreguera.

La recerca, que fa més de dos anys van iniciar Iris Serrano, tècnica de l'àrea de Cultura i Jenifer Montaño, tècnica de l'Arxiu Municipal, ha permès localitzar els noms de catorze persones vinculades a Súria que van passar pels camps nazis de Mauthausen, Gusen, Neuengamme i Buchenwald. Es tracta de Manuel Canga Fernández, Francisco Cazorla Zamora, Manel Cazorla Zamora, Manuel Fernández López, Rafael Fosch Pie, Climent Girona Prades, Antonio Martínez López, José Martínez Rodríguez, Josep Masanell Torrebadella, Juan Navarro Pérez, Juan Pérez Sánchez, Francisco Ribas Pubill, Germán Tudela García i Antonio Yélamos Sevillano.

Les plaques Stolpersteine són una iniciativa impulsada per l'artista alemany Gunter Demnig. Actualment n'hi ha més de 75.000, distribuïdes en més d'una vintena de països. El projecte va néixer el maig del 1996 amb la col·locació de les primeres plaques dedicades als jueus residents al barri de Kreuzberg de Berlín.