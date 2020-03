La companyia de teatre familiar deParranda celebra vint anys

En un sopar a Cal Manel de Manresa, la nit del 3 de març del 2000, Clara Gavaldà i Joel Grau van decidir crear una nova companyia de teatre per a tots els públics, deParrada. L'endemà, en ple carnaval, i al bar Trencadís de Sallent, se sumaria al projecte Joan Cirera. També, Fredi Marí. Durant aquests vint anys, la companyia ha creat una quinzena d'espectacles i ha fet unes 2.300 actuacions. Pel grup, entre actors, actrius, tècnics... hi han passat una quarantena de persones i, per celebrar-ho, els dies 27, 28 i 29 de març, al local de La Bastida del Rec d'Igualada (c/ de la Creueta, 31), la companyia celebrarà l'aniversari amb les actuacions dels artistes que han passat per deParranda i que han continuat la seva carrera amb altres formacions.