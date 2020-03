La Sra. Tomasa s'apunta al trap

A la Sra. Tomasa li agrada «jugar amb el que sona i anar barrejant», i la fusió d'estils i sons llatinoamericans, com la timba o la salsa, amb reggae, funk, rap i les tendències més electròniques són marca de la casa.

Però aquesta vegada han canviat el drum and bass pel trap perquè «la intenció de la banda sempre ha estat fer música llatina amb l'electrònica més mainstream i ara el que està pujant és el trap, el drum and bass ja no està tan auge».

Alegre pero peligrosos conté vuit temes inèdits compostos pels set membres de el grup –Santiago Longaron (saxo), Marc Soto (bateria), Alberto Limiñana (baix), Jordi Sanz (guitarra), Pablo Domínguez (percussió), Pau Lobo (veu) i Kquimi Saigi (teclat) –, un altre que ja havia estat compost per al seu cicle de concerts Live Sessions i dos interludis: Estado mental i Olivo.

Els dos últims tenen la voluntat de «dedicar un parell de minuts del disc a una altra cosa diferent del frenetisme i la festa, de transmetre un missatge profund i vital sobre aspectes que ens afecten a tots».

El disc té la col·laboració del raper canari Bejo a Que venga, un tema que reflecteix la intenció d'aquests músics «de fer bé les coses i de poder tocar a més països, sense por al que vingui».

«Com que el rap canari està en auge, en vam voler incloure una mica al disc, a més d'afro i de trap, els tres gèneres que són tendència en aquest moment».

La Sra. Tomasa també «aposta per la internacionalitat» en un àlbum en què canten amb l'artista belga Coely en la cançó Muévelo i amb Stonebwoy, referent de l'afrobeat i procedent de Ghana, a Para ti. Alegre pero peligroso hi ha cançons que tracten de «la superació, de l'amor, el desamor, de passar-ho bé, de l'amistat, però també n'hi ha altres que pretenen ser un acompanyament en el dolor».

També dediquen uns minuts a la nostàlgia a Ya no se juega, una cançó sobre el pas de el temps, «com era el dia a dia en la nostra infància, l'aspecte que tenia qualsevol barri i com tot això ha canviat: els nens ja no juguen al parc, ara es tanquen a casa».

Quan no saben sobre què escriure, parlen precisament d'això, de la dificultat que de vegades els suposa posar-se a compondre i de la inspiració, «sempre des de l'honestedat i sense intenció de canvi d'imatge res».

Tot això vol reflectir el títol de l'àlbum, que, segons han dit, fa referència a «la seva filosofia de vida i al món de la música, que és un món meravellós, però difícil alhora».

Els set integrants han participat en el procés de creació, un aspecte «molt enriquidor» per a la banda perquè»cada cançó reflecteix una mica de cada un d'ells», però alhora «complicat, perquè som set caps pensant, set maneres diferents d'escriure i d'explicar les coses».

En relació amb la composició, afegeixen que «no hi ha una fórmula per fer aquest tipus de música» i, per això, deixen «que la màgia dels accidents vagi passant».

Els integrants de La Sra. Tomasa consideren que a cada disc arriben a un punt més de maduresa com a músics i destaquen que en aquest últim «es noten els vuit anys de carrera» que acumulen i que han canviat «el caràcter frenètic dels anteriors àlbums per sons més contundents a la vegada que tranquils».

El disc, produït per Genís Trani i publicat per la discogràfica Guspira Records, es presentarà per primera vegada en directe el 21 de març a la Sala Apolo de Barcelona en el marc del Festival Guitar BCN.