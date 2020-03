Ajornat el recital «Amb veu de dona» programat diumenge al teatre Conservatori

El recital Amb veu de dona, programat per a aquest diumenge, 8 de març, a les 18 h, al teatre Conservatori de Manresa, s'ha hagut d'ajornar per laringitis aguda de la mezzosoprano manresana Mireia Pintó, que, juntament amb l'actriu Sílvia Bel i el pianista Vladislav Bronevetsky, protagonitzen l'espectacle. Amb veu de dona es podrà veure en una nova data, el diumenge 31 de maig, al mateix teatre Conservatori i a la mateixa hora. Les persones que vulguin i tinguin disponibilitat per a la nova data no caldrà que facin res, ja que els serviran les mateixes entrades que ja tenen comprades. En el cas dels espectadors que no tinguin disponibilitat per assistir a la funció en la nova data se'ls farà la devolució de l'import de les entrades a partir de dimarts, 10 de març. Per a més informació, a taquilles o a www.kursaal.cat.