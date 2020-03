Un projecte cultural berguedà obté un tercer premi de Green Destinations

El projecte berguedà La Biennal de Romànic amb els ulls de Picasso ha estat distingit amb el tercer lloc de la categoria Best of Culture & Communities, en els premis Green Destinations, la llista de les 100 millors destinacions de Turisme Sostenible del món.

El projecte es va impulsar el 2019 i posava en valor el patrimoni romànic de la comarca del Berguedà, i obria les esglésies a públics molt diversos gràcies a una àmplia proposta d'activitats culturals. Aquesta acció, fruit de la cooperació entre l'associació Civitas Cultura i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, va permetre que més de 6.000 persones descobrissin de forma innovadora espais històrics del Berguedà.

Com explicava Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, després de conèixer el veredicte del jurat, «no només podem dir que estem fent bé la feina quant a sostenibilitat, sinó que també hi estem vinculant el nostre patrimoni, donant-lo a conèixer i reinterpretant-lo. Fer viure als visitants els nostres espais amb una experiència com la mirada del romànic amb ulls de Picasso és una aposta valenta però que ha donat els seus fruits». Per a Vall, el futur passa per «seguir innovant».

L'entrega dels premis s'havia de celebrar a la fira de turisme ITB de Berlín, anul·lada pel coronavirus. Per aquest motiu, l'organització va publicar els projectes guanyadors a través de la web i xarxes socials. En la mateixa categoria que el projecte berguedà van ser premiats els projectes Mossman Gorge Centre, de Douglas Shire (Austràlia) i Castro do Zambujal - A 5,000 Year Old Destination, de Torres Vedras (Portugal).