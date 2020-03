La Papasseit inaugura avui un festival per reivindicar les dones i la cultura

Amb la intenció de continuïtat, la llibreria Papasseit de Manresa organitza avui a la tarda un festival de música i poesia per reivindicar totes aquelles dones que «posen el seu granet de sorra al món de la cultura». Amb el lema «Amb veu de dona!», la trobada vol ser l'inici d'una nova tradició per a l'espai del carrer Barcelona, que té la voluntat de repetir-lo cada any, presentant diferents veus femenines

del panorama català. L'acte, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda i ésà previst que s'allargui fins a les 9 del vespre, tindrà una entrada simbòlica de 3 euros per poder garantir el pagament de la feina de les artistes que hi participen, reivindicant així, també, la dignitat professional en el sector de la cultura.

Les dones encarregades de posar veu a la tarda d'avui dissabte seran la poeta berguedana Laia MaLo; les cantants de rap La Kurda, nascuda a Manresa i establerta al Raval, i la barcelonina Nyest. Tancarà la vetllada la urgellenca PD Call me Lloreta (Natàlia Lloreta), amb una tria de música creada per dones.