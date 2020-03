El Quartet Mèlt protagonitza el concert de Patum que, per primer cop, es farà a Manresa

El Quartet Mèlt serà el protagonista, enguany, del Concert de Patum. Juntament amb la Banda del Memorial Ricard Cuadra, el grup vocal interpretarà obres escrites pels compositors berguedans Robert Agustina, Sergi Cuenca, Roger Belmonte, Dani Palou i Ferran Badal. I, per primer cop, Manresa serà escenari d'aquest concert. A Berga, la plaça de Sant Pere acollirà el tradicional concert, que es fa partir de melodies de la festa amb un repertori inèdit i escrit expressament, el 6 de juny, a les 10 de la nit. Abans, el dimecres 3 de juny i, com és habitual, es podrà escoltar al CAT (Centre Artesà Tradicionàrius), del barri de Gràcia de Barcelona. I l'endemà, 4 de juny, arribarà al teatre Conservatori de la capital bagenca.

La intenció del Memorial Ricard Cuadra –explica el seu responsable, Pep Moneo– és que el concert de Patum sigui sostenible i, per tant, la millor manera «d'augmentar ingressos» és exportant-lo. «És un concert singular, original i diferent cada any, amb artistes expressament convidats. Si podem portar-lo encara a més escenaris, millor». Al llarg dels anys han escrit o interpretat obres per a aquest concert noms com Albert Guinovart, Manel Camp, Llibert Fortuny, La Dharma, Àlex Martínez, Lloll Bertran i Andrea Motis. S'han fet arranjaments de la música de La Patum amb acordions, orquestra de corda, grup de percussions, big band de jazz, cobla, coral i sempre amb la participació de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, formada per músics de totes les formacions berguedanes que toquen La Patum que, voluntàriament, remarca Moneo, «dediquen una part del seu temps» a fer possible un concert que ha esdevingut la porta d'entrada a la setmana de La Patum a Berga.

El Quartet Mèlt el formen la soprano Magalí Sarè, la contralt Ariadna Olivé, el tenor Eloi Fort i el baríton Oriol Quintana. El repertori del concert inclourà des de balls de gegants, basats en cançons populars i que, per tant, ja tenen lletra (amb arranjaments de Robert Agustina), fins a peces amb lletres inèdites d'en Pep i en Màrius Moneo com els temes republicans de Queralt i Patum (música de Roger Belmonte) o bé el rap dels Plens (arranjament de Sergi Cuenca), l'himne de Berga i l'havanera dels gegants (d'en Sergi Cuenca), peces recuperades i revisades per a l'ocasió com els arranjaments per a coral d'en Fer-ran Badal i peces sense lletra sobre els sons de Tabal (de Dani Palou) o bé la fuga del Ball de l'Àliga (de Robert Agustina). A la segona part, com sempre, un salt de Patum complet a càrrec de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, amb alguna ajuda del Quartet Mèlt.