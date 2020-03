El Kursaal obre les inscripcions per a l'Escola d'Estiu, que es farà el juliol

L'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal ofereix per a aquest estiu dues setmanes d'Escoleta d'Estiu (ampliable a 3 setmanes si hi ha un mínim d'inscripcions) adreçades a infants des de 5 anys (nascuts el 2015) fins a 16 anys. L'Aula d'Arts Escèniques oferirà un primer torn la setmana del 6 al 10 de juliol; un segon del 13 al 17 de juliol i, en cas que hi hagi prou demanda, un tercer torn del 20 al 24 de juliol. Els alumnes inscrits s'agruparan per edats: petits (de 5 a 8 anys), infantils (de 9 a 12) i joves (de 13 a 16).

L'Escoleta d'Estiu, que es du a terme a diversos espais del Kursaal, oferirà teatre, dansa i cant. L'horari serà de 9 a 13 h de dilluns a divendres, i els divendres també de 15 a 17 h, ja que els alumnes, a les 17 h, oferiran a les famílies una petita representació del treball fet durant els 5 dies de la setmana. Les inscripcions es poden realitzar per telèfon al 93 875 34 02, a les taquilles del Kursaal i a la web de l'Aula www.kursaal.cat/formcio/ cursos). Els preus oscil·len els 60 i 65 euros fins a l'1 de juny i entre 65 i 70 després d'aquesta data.